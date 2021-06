Stroom aan reserveringen sterrenrestaurants: 'Ik zit vol tot oktober'

Het worden drukke weken voor Brabantse sterrenrestaurants. Voor het eerst in bijna een jaar, kunnen ze vanaf zaterdag weer mensen tot tien uur 's avonds ontvangen. En daar maken hun gasten enthousiast gebruik van.

Bij het met één Michelinster bekroonde restaurant Wollerich in Sint-Oederode keek iedereen al maanden uit naar deze dag. Zij gaan zaterdag pas voor het eerst open, omdat ze geen gasten ontvingen op het buitenterras. ‘'Sinds de dag dat we gesloten zijn, denken we al na over een nieuw menu voor de heropening’’, zegt eigenaar Gerard Wollerich. ‘’Dat is in de voorbije maanden al vier keer veranderd en we zijn deze hele week bezig geweest in de keuken om alles voor te bereiden.’’