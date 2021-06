Reddende engel 'fikst' tuinhuis van slachtoffer ‘klusjesman’ Nicky H.

Marcel klust eigenhandig het tuinhuisje van Katharina in elkaar Er zaten kranten in de gaten gestopt Marcel aan het werk aan het tuinhuisje Ook schuurpapier werd in het hout gevonden Volgende Vorige vergroot 1/4 Marcel klust eigenhandig het tuinhuisje van Katharina in elkaar

Katharina raakte haar vakantiegeld kwijt aan een oplichter die haar tuinhuisje zou opknappen. Maar na een dag ‘slopen’ liet hij zich niet meer zien en verdween met haar geld. Het tuinhuisje was er erger aan toe dan voordat ‘klusjesman’ Nicky H. begon. Maar een reddende engel verscheen.

Janneke Bosch Geschreven door

Marcel Schoonderwal zit in de interieurbouw en werkt normaal gesproken voor winkels. Hij hoorde van het verhaal en bood direct zijn hulp aan. Eigenhandig klust hij het tuinhuisje van Katharina weer in elkaar. Kosteloos. “Het greep me gewoon aan”, vertelt hij. “Ik heb een goedlopend bedrijf, maar dit is eigenlijk helemaal niet onze tak. Maar ik heb nu haar verhaal gehoord en ben zó blij dat ik dit voor haar kan doen.”

"Hij had schuurpapier en kranten in de gaten gestopt."

Het huisje was er behoorlijk slecht aan toe nadat Nicky H. er zijn gang was gegaan. De 'klusjesman maakte in heel Brabant slachtoffers met zijn oplichterspraktijken. “Het was belachelijk”, vertelt Marcel. “Hij had schuurpapier en kranten in de gaten in het hout gestopt en was daar met kit overheen gegaan. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Be-lach-e-lijk.”

Het kost dan ook best wat tijd om het weer helemaal te herstellen, maar Marcel doet het met liefde. “Gisteren heb ik al het voorwerk gedaan, al het rot weggehaald, een nieuw raam erin gezet”, somt hij op. “Morgenochtend kan ik denk ik alles kitten en plamuren. Dan in de grondverf en dan nog lakken. Al met al is het denk ik zo’n vier dagen werk.”

"Het is zó lief. Zó ontzettend lief!"

Katharina kan ondertussen haar geluk niet op. “Het is zó lief, zó ontzettend lief, ik was helemaal ontdaan”, vertelt ze. “Kwam hij ineens aan met een volle auto met planken. Ik hoef helemaal niets te betalen!”

Ze kan het nog bijna niet geloven dat iemand dat voor haar doet. Dat terwijl haar vertrouwen juist een flinke knauw had gekregen nadat Nicky H. haar had opgelicht. “Ik was zo naïef, ik ben zo boos op mezelf geweest.” Het was precies haar vakantiegeld dat H. haar afhandig had gemaakt. “Precies 780 euro moest ik betalen, precies mijn vakantiegeld. Dat had hij vast van tevoren zo uitgekiend.”

De komende dagen stroopt Marcel dus nog de mouwen op in de tuin van Katharina. Hij stopt niet tot haar tuinhuisje helemaal gefikst is. “Ik heb gewoon mijn hart gevolgd. En daar ben ik blij om.”

*Katharina is niet de echte naam van het slachtoffer van klusjesman Nicky H. Haar identiteit is bij de redactie bekend.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.