Raadsel rond fotorolletje opgelost: gezin op oude foto's is gevonden

Het gezin van Gert de Haas. vergroot

Na wekenlang zoeken heeft Steven van Pelt eindelijk antwoord. Hij vond in een oud fototoestel een rolletje met daarop foto's van een onbekend gezin. Het blijkt te gaan om het gezin van Gert de Haas uit het Gelderse dorp Maurik.

Steven vond de foto's bij toeval. Hij kwam het oude fototoestel tegen in de kringloopwinkel in Langeweg en nam het mee. In het toestel zat nog een rolletje. Toen hij zeven foto's liet ontwikkelen, vroeg hij zich af: wie zijn die mensen eigenlijk?

Omroep Brabant plaatste een verhaal en het spoor leidde al snel richting Gelderland. Daarom haakte Omroep Gelderland ook aan. Het het duurde niet lang voordat Gert van alle kanten benaderd werd. "We werden wakker en zagen ontzettend veel berichten op onze telefoon. Wat is hier aan de hand, dachten we nog", vertelt hij. Hij staat op de foto's met zijn twee kinderen en zijn vrouw. "Ik denk dat mijn zoon daar een jaar of drie was."

Oncomfortabel wonen

De foto's waren gemaakt bij het koetshuis van Kasteel Soelen in het Gelderse dorp Zoelen in de Betuwe. Het gezin woonde daar niet zelf: "We waren op bezoek bij mijn ouders. Zij huurden het koetshuis." In die tijd bestond een deel van het kasteel zelf uit koopwoningen, maar was het koetshuis onderverdeeld in een aantal huurappartementen.

"Ze betaalden daar ongeveer 2500 gulden (zo'n 1150 euro) per maand voor." Totdat de verhuurder na vijf jaar het bedrag wilde verhogen. "De prijs die ze zouden moeten betalen vonden ze niet normaal. Bovendien woonden ze er oncomfortabel. Het was er altijd koud. Niet zo gek, bleek later, want er lag een lekkende waterleiding in de grond."

Per ongeluk kwijt

Zijn ouders zijn inmiddels niet meer in leven. "Mijn moeder overleed in 2010 en mijn vader in 2016." Daarna was de camera al die tijd bij de broer van Gert. "Hij stond in een kast. Nooit heeft hij erover nagedacht om het ding open te maken."

Gert denkt wel te weten hoe de camera bij de kringloop in Langeweg is beland. "Mijn broer ging kleiner wonen. Dus die heeft een hoop dingen weg moeten doen. Deze camera uit de jaren vijftig zat daar ook tussen."

De foto zijn volgens Gert in 1993 of 1994 gemaakt, en hij is blij verrast ze terug te zien. "Je denkt toch: hee, ja, zo was het in die tijd. Dat is toch leuk." Hij kan niet wachten om de foto's in het echt te zien. "Wie weet staan er nog veel meer mooie plaatjes op."

Een van de foto's die Steven heeft laten ontwikkelen. vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.