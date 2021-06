Kevin K. nam 15-jarige Celine mee en had seks met haar: 1,5 jaar cel

De verdachte Kevin K. (afbeelding: Nicole van den Hout). vergroot

Kevin K. moet anderhalf jaar de cel in omdat hij seks had met de 15-jarige Celine uit Berghem. Ook dat hij haar meenam in zijn auto en haar zo onttrok aan het ouderlijk gezag, rekent de rechtbank in Den Bosch hem zwaar aan. Bovendien had Kevin kinderporno van een ander minderjarig meisje (14) in zijn bezit.

De 15-jarige Celine was eind vorig jaar dagenlang vermist nadat ze van haar huis in Berghem was vertrokken. Na dagenlang zoeken, aandacht in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht en een Amber Alert werd ze uiteindelijk gevonden in het huis van Kevin K. (31) in Den Haag. Hij werd meteen opgepakt. Een foto van de arrestatie ging het internet over.

Geen ontvoering

Kevin is niet veroordeeld voor ontvoering. Celine ging namelijk vrijwillig met hem mee naar zijn huis. Het Openbaar Ministerie rekent hem wel het volgende aan:

Celine meenemen en onttrekken aan het ouderlijk gezag.

Het hebben van seks (ontucht) met een kind van 15.

Het maken van kinderporno.

Het bezit van kinderporno.

Kevin K. heeft al deze tijd hardnekkig ontkend dat hij seks heeft gehad met Celine, maar zij heeft in haar verklaringen gezegd dat er elke dag, meerdere keren per dag, seks heeft plaatsgevonden. Daarbij zei ze dat ze zelf begon met zoenen en op de schoot van Kevin ging zitten. Op het geslachtsdeel van Kevin is speeksel van Celine aangetroffen en op het geslachtsdeel van Celine is DNA van Kevin gevonden. Tijdens een eerdere zitting zei Kevin dat dat komt doordat ze samen in een bed hebben geslapen.

De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat Kevin seks heeft gehad met de 15-jarige Celine. "We hebben ook meegewogen dat ze voorafgaand chatberichten hebben uitgewisseld waarin hij duidelijk zei wat hij op seksueel gebied met Celine wilde doen", aldus de rechter.

Bij het bepalen van de straf van Kevin is wel kritisch naar de verklaring van Celine gekeken. "Omdat ze wisselende verklaringen heeft afgelegd. Maar over het hebben van seks heeft ze wel een consistente verklaring afgelegd met allerlei details. Ze had het ook over seksspeeltjes die inderdaad op de slaapkamer van de verdachte zijn gevonden."

Kinderporno

Kevin staat ook nog terecht in een andere zaak en wordt daarom ook veroordeeld voor kinderporno. Hij zou naaktbeelden hebben uitgewisseld met een 14-jarig meisje. Kevin gaf zelfs tips hoe het meisje seksuele filmpjes kon maken, stelt het OM vast. Ook daar ziet de rechtbank genoeg bewijs voor.

Kevin moet anderhalf jaar uitzitten en krijgt ook anderhalf jaar voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. De maanden die hij al vast heeft gezeten, worden nog van de celstraf afgetrokken.

Daarnaast volgt de rechtbank het hele 'pakket' dat is geadviseerd door de reclassering op. Zo mag Kevin onder meer geen online contact meer zoeken met minderjarigen en mag hij geen seksueel getinte gesprekken meer voeren. Verder wordt gecontroleerd of hij zich niet meer bezig houdt met het vinden van pornografisch materiaal. Hij heeft een contactverbod gekregen met beide minderjarige meisjes.

