Oorzaak van verspreiding coronavirus onder nertsenfokkerijen niet gevonden

Ondanks uitgebreid onderzoek blijft onduidelijk hoe het coronavirus zich over verschillende nertsenbedrijven in Brabant heeft kunnen verspreiden. Er is geen duidelijke verspreidingsroute of helder aanwijsbare bron gevonden. Dat staat in een brief die vrijdag door ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Schouten (Landbouw) aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het lag bijvoorbeeld niet aan het voer.

In Brabant moesten in het najaar van 2020 meer dan dertig nertsenfokkerijen worden geruimd na coronabesmettingen bij de dieren. Onduidelijk was toen al hoe het coronavirus verschillende nertsenboerderijen in Brabant, Limburg en Gelderland kon bereiken.

"Veel van de besmette nertsenbedrijven lagen binnen enkele kilometers afstand van elkaar", is te lezen in de brief. "Met name voor het grootste viruscluster lijkt er een grotere kans op infectie te zijn geweest, wanneer een ander besmet bedrijf in de buurt lag. Er is geen verklaring gevonden voor dit mogelijke verband."

Onder meer bij boerderijen in Venhorst, Haps, Wilbertoord en Overloon ging het mis. Er kwam daarna een stoppersregeling waardoor nertsenhouders met financiële hulp konden stoppen met het fokken van de dieren.

Mogelijk hebben mensen het virus overgedragen. "Door de lucht is het in elk geval niet verspreid", benadrukte een epidemioloog in september 2020 in de Volkskrant.

Maar de mensen die het dan onbewust verspreid zouden hebben kunnen niet getraceerd worden en ook is niet duidelijk hoe het virus dan is overgesprongen, blijkt uit de Kamerbrief. "De genomen maatregelen hebben er waarschijnlijk wel aan bijgedragen dat het virus niet naar nertsenbedrijven in andere delen van Nederland is verspreid."

Het coronavirus dat bij de nertsen werd gevonden is maar aan weinig mensen overgedragen, constateren de onderzoekers. De meeste besmettingen deden zich voor bij mensen met een link met de nertsenhouderij.

