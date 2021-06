Ook hockeysters pakken Europese titel ten koste van Duitsland

Frédérique Matla (foto: Orange Pictures). vergroot

In navolging van het nationale mannenteam is ook de Nederlandse vrouwenploeg Europees kampioen geworden. In Amstelveen werd Duitsland met 2-0 verslagen. De Nederlandse treffers werden gemaakt door Marloes Keetels en Fréderique Matla van Den Bosch. Een dag eerder waren de mannen ook al te sterk voor de oosterburen.

De vrouwen van bondscoach Alyson Annan hadden het wel heel zwaar tegen de Duitse ploeg. Pas in de slotfase stelde Matla uit een counter de zege veilig. De titel werd een prooi ondanks de afwezigheid van de geblesseerde sterspeelster Lidewij Welten van Den Bosch.

Den Bosch werd behalve door Keetels en toernooitopscorer Matla vertegenwoordigd door Margot van Geffen, Josine Koning, Sanne Koolen, Laura Nunnink en Pien Sanders.

