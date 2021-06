NAC-rellen: politie verspreidt foto's van nog zeven raddraaiers

De politie heeft donderdagochtend foto's van zeven nieuwe verdachten vrijgegeven die betrokken waren bij de rellen na de wedstrijd NAC tegen NEC. Het liep in mei volledig uit de hand buiten het stadion in Breda. Verschillende politieagenten raakten gewond.

In eerste instantie zijn de relschoppers onherkenbaar in beeld gebracht. Als ze zich niet melden worden ze op een later moment wel herkenbaar in beeld gebracht.