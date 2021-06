PSV begint aan korte voorbereiding en richt pijlen op de Champions League

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Voor PSV zit de vakantie er alweer op. De ploeg begint vrijdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat terwijl de knock-outfase van het EK nog moet beginnen. Het wordt een seizoen waarin PSV al vroeg in topvorm moet zijn.

Iets meer dan een maand geleden speelde PSV de laatste competitiewedstrijd in en tegen Utrecht en stelde het voorronde Champions League-voetbal veilig. En over iets minder dan vier weken moet PSV er alweer staan. Op woensdag 21 juli neemt de Eindhovense club het in de tweede voorronde van de Champions League in een wellicht vol eigen huis op tegen het Turkse Galatasaray. Sportief natuurlijk van groot belang, want PSV wil voor het eerst sinds 2018 weer eens meedoen aan de Champions League.

En er is ook zeker financieel belang: deelname aan de Champions League levert PSV sowieso al 40 miljoen euro op. Maar de voorbereiding is dus kort en PSV zal al vroeg moeten pieken in het seizoen om door te kunnen stoten naar de derde en eventuele verdere kwalificatierondes van de Champions League.

Nieuwe spelers

Aangezien PSV er al zo vroeg in het seizoen moet staan, heeft technisch manager John de Jong de afgelopen tijd niet rustig achterover kunnen leunen. De technische man van PSV is verantwoordelijk voor de selectie en wil een zo goed mogelijk elftal klaar hebben staan op 21 juli. En De Jong is tot nu toe goed op weg. PSV haalde tijdens het vorige seizoen al doelman Joël Drommel op voor komend seizoen, waarna er deze zomer nog eens vier spelers werden aangetrokken: André Ramalho, Phillipp Mwene, Marco van Ginkel en Davy Pröpper.

Alle nieuwelingen van PSV hebben geen internationale verplichtingen gehad deze zomer en daarom kan aangenomen worden dat zij zich deze vrijdag op de Herdgang mogen melden voor de eerste training van het nieuwe seizoen en PSV dus ook al kunnen helpen in die voorronde van het miljoenenbal.

Ruime spelersgroep

Trainer Roger Schmidt zal toch overwegend tevreden zijn met de selectie die zich deze vrijdag op het trainingsveld meldt. PSV mist natuurlijk nog de EK-gangers Donyell Malen, Denzel Dumfries, Cody Gakpo (Oranje), Yvon Mvogo (Zwitserland) en Michal Sadilek (Tsjechië), en spelers die na het seizoen nog wel internationale verplichtingen hadden (Zahavi, Sangaré en Teze) maar verder zal Schmidt zo vroeg in de voorbereiding al over een gebalanceerde en ruime spelersgroep kunnen beschikken. Spelers als Philipp Max, Mario Götze, Olivier Boscagli, Noni Madueke en Mohamed Ihattaren zullen er deze vrijdag bijvoorbeeld alweer bij zijn.

Waar bij een reguliere voorbereiding vaak rustig opgebouwd wordt richting de start van het seizoen, heeft PSV die tijd nu niet. Doordat het afgelopen seizoen laat ten einde kwam door corona en het EK en Schmidt zijn spelers toch zeker wel een paar weken rust gunde, zat er voor PSV niets anders op dan een korte voorbereidingstijd.

Alle pijlen zijn in ieder geval gericht op dat belangrijke tweeluik in de voorronde van de Champions League. Het is zaak voor PSV om snel fit te worden en het geraamte van het elftal zo snel mogelijk neer te zetten. De eerste stap zal deze vrijdag gezet worden, waarna PSV over anderhalve week vertrekt voor het trainingskamp in Duitse Marienfeld om het team verder voor te bereiden.

