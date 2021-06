Arrestatieteam valt illegaal gokhuis in Den Bosch binnen

Foto: Flickr/Adam Croft vergroot

Een arrestatieteam van de politie is zondagavond een huis aan de Vierde Rompert in Den Bosch binnengevallen. In het huis waren zes mensen illegaal aan het pokeren, meldt de politie.

Sandra Kagie Geschreven door

Het is niet duidelijk of de zes illegale gokkers zijn aangehouden. De zaak wordt verder onderzocht, laat de politie weten.

Aan de actie werkte ook de gemeente Den Bosch mee. De politie meldde de inval rond kwart over een in de nacht van zondag op maandag. Op dat moment werd de actie afgerond.

