Illegaal gokhuis in Den Bosch al lange tijd in beeld bij de politie

Een arrestatieteam van de politie is zondagavond een huis aan de Vierde Rompert in Den Bosch binnengevallen. In het huis waren zes mensen illegaal aan het pokeren. Er waren de afgelopen weken meerdere signalen dat er illegaal gegokt werd in de woning. In 2019 was er op hetzelfde adres ook al een schietpartij tijdens een pokeravond.

Sandra Kagie & Wim Heesterbeek

Aan de actie zondagavond werkte ook de gemeente Den Bosch mee. Het vermoeden was dat er ook vuurwapens aanwezig waren, dit was niet het geval. Er is niemand aangehouden.

Veel signalen

De afgelopen weken kreeg de politie meerdere signalen dat er op het adres illegaal gepokerd werd. Eerder deze maand voerde de politie een 'stopgesprek' met de bewoner, waarbij gewezen werd op de risico's van illegale pokeravonden.

Na dit gesprek kwam er vorige week weer een melding binnen. Hierop heeft de politie samen met de gemeente 's-Hertogenbosch besloten een inval te doen. Er werd een speciaal ingerichte pokerruimte ontdekt.

Pokeraar neergeschoten

In 2019 was het op hetzelfde adres ook al raak. Toen werden pokeraars beroofd van hun geld en werd er iemand neergeschoten.

