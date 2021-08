Volop zomers vermaak in een voormalige bedevaartplaats

vergroot

Omroep Brabant toert de hele zomer door onze provincie. Iedere gemeente bezoeken we in juli en augustus. De toeristische tips en bijzondere verhalen vind je in #VerrassendBrabant. Deze keer gaat het over de gemeente Uden.

Bedaf/de Bedafse Bergen is misschien wel een van de meest aansprekende Udense plekken waar je je zowel in de winter (er zijn echt skivoorzieningen) als hartje zomer kunt vermaken. Sportief, maar ook recreatief.

Bedaf heette ooit Zandberg en kreeg zijn huidige naam toen er een kerk werd gebouwd. Bedaf (verbastering van Bid-af) groeide daarna, tijdelijk, uit tot een van de vele bedevaartplaatsen die onze provincie rijk is. Het gebied maakt deel uit van de Maashorst, een natuurrijke omgeving die zich uitstrijkt over vier gemeenten.

Meer over Uden:

Nog een half jaartje, dan komt er een eind aan de huidige gemeente Uden. Ze gaat dan met Landerd op in de nieuwe gemeente Maashorst. Of de naamsbekendheid van Uden er onder gaat lijden, zal de toekomst moeten uitwijzen. In de loop der jaren heeft ‘Uje’ zich ontwikkeld tot een gemeente met een grote regiofunctie en dat terwijl ze niet direct aan een snelweg ligt en geen treinstation heeft.

Toch weten mensen sinds jaar en dag de weg naar Uden te vinden, om er te wonen te werken en te recreëren. Wat dat laatste betreft mogen we openluchttheater Naat Piek en BillyBird Park Hemelrijk niet onvermeld raken.

De gemeente Uden wordt naast Uden gevormd door Odiliapeel en Volkel. De rust wordt er geregeld verstoord door toestellen die gebruik maken van Vliegbasis Volkel. Anderen storen zich er juist niet aan: zij stellen zich als vliegtuigspotter op langs de provinciale weg die een deel van de begrenzing van het militaire terrein vormt.

De gemeente wordt in carnavalstijd Knoerissenrijk genoemd, waarbij knoeris in dit deel van Brabant een synomiem is voor varkens. Ze is overigens bijna 42 vierkante kilometer groot en er wonen ruim 36.600 mensen.

Diverse (oud-)inwoners zijn ook ver buiten de gemeentegrenzen bekend:

Giel de Winter (dj, maar vooral populair door het YouTube-kanaal StukTV),

snowboardster Cheryl Maas,

mode-ontwerper Addy van den Krommenacker,

aardbeienteler Jan van den Elzen.

schrijfster Ellen van Rijn.

Qua bekendheid kunnen ze echter niet tippen aan Nikkie de Jager, die al jaren gigaveel volgers heeft met haar make-uptips en onlangs de show stal tijdens het Eurovisie Songfestival.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.