Lachende gezichten: de 11 mooiste foto's van de kermis in Bergen op Zoom

Het was lang geleden, dat de draaimolen draaide (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Eindelijk is er weer kermis in Bergen op Zoom. De attracties hebben lang in de schuur gestaan door de coronacrisis, maar sinds 1 juli mag het weer.

Fieke Nobel Geschreven door

Het was wekenlang spannend of het evenement door mocht gaan. Pas vorige week gaf de gemeente toestemming. De exploitanten verwachten dat het druk wordt en zetten verkeersregelaars in.

Aan de Binnenschelde is het tot 11 juli feest. Een camerasysteem houdt in de gaten hoeveel bezoekers het park in en uit gaan. Een kleine tweeduizend mensen kunnen tegelijk op de kermis zijn. Zo kunnen ze anderhalve meter afstand houden.

Zo ziet de eerste dag kermis eruit:

De grootste lol samen (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Welk touwtje moet je hebben voor die ene knuffel? (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Loeren naar het goede auto'tje om te botsen (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

De suikerspinnen gaan eindelijk weer over de toonbank (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Geconcentreerde visser (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Lol in de draaimolen (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Het is ook best spannend (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Wie springt het hoogste? (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

De burgemeester is ook blij dat de kermis weer in Bergen op Zoom is(foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

Rode wangen en twijfelende gezichten: wat te kiezen? (foto: Marcel van Dorst/MaRicMedia). vergroot

