Mandemakers worstelt nog met nasleep mega-hack maar levert wel weer meubels

Badkamers en keukens worden bij de meubelzaken van de Mandemakers Groep nog altijd met potlood op ruitjespapier ontworpen. Internet is er wel weer, maar het is nog niet veilig te gebruiken. Het zijn de naweeën van de grote ransomware-aanval vorige week. Het bedrijf werd door professionele hackers buitengesloten uit de eigen interne computersystemen en kon niks meer. Inmiddels kunnen wél weer meubels geleverd worden aan klanten.

Extra werken In het magazijn waar meubels staan van onder andere Piet Klerx, Woonexpress en Morres, wordt op dit moment met man en macht gewerkt om alles bij de klanten te krijgen. ‘’De achterstand van de meubels willen we deze week ingehaald hebben’’, vervolgt de directeur. ‘’We zullen zaterdag extra moeten werken en dan zijn alle problemen voor de klanten opgelost.’’

En dat blijft nog even het geval. Coppens: ‘’We hebben wel een internetverbinding, maar deze is nog niet veilig. Dat moet in de loop van de week klaar zijn.’’ Hierdoor zijn de winkels nog niet of amper telefonisch bereikbaar. Voor vragen over bijvoorbeeld leveringen hebben ze daarom een noodnummer ingesteld.