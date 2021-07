Brabant heeft definitief een nieuw bestuur: deze 5 partijen gaan het doen

VVD, CDA, D66. GroenLinks en PvdA vormen definitief samen de nieuwe coalitie in Brabant. Dat meldt de provincie vrijdag.

Aanstaande maandag wordt het akkoord tussen de partijen verder toegelicht. Dat is een aanvulling op het bestuursakkoord dat er al lag, voor de bestuurscrisis zich aandiende.

Verwachting Dat deze vijf partijen samen een coalitie zouden vormen, lag al in de lijn der verwachting. Anderhalve week geleden maakte het formateursduo al bekend dat het wat hen betreft deze coalitie zou worden. Toen zeiden ze nog voor het zomerreces een aanvulling op het huidige bestuursakkoord te willen opstellen. Dat is dus gelukt.

Forum

De nieuwe coalitie was nodig, omdat VVD, CDA en Lokaal Brabant in mei het vertrouwen opzegden in hun toenmalige coalitiepartner Forum voor Democratie.