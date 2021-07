Coronatestlocatie opgeblazen: daders hebben spijt en hoeven niet de cel in

De coronasneltestlocatie in Beek en Donk is verwoest (foto: Facebook politie Gemert). vergroot

Twee mannen die een coronatestlocatie in Beek en Donk opbliezen, hoeven niet terug naar de cel. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De twee hadden een goed gesprek met de huisarts, die de testpost beheerde. Daarna betuigden ze oprecht hun spijt, verklaarde de rechtbank.

De 22-jarige man uit Gemert en 26-jarige Helmonder kregen nog wel allebei een taakstraf van 100 uur en bijna vier maanden voorwaardelijke celstraf. De twee hadden ook al bekend dat zij in november de bouwkeet bij de huisarts met zware explosieven bestookten.

Brokstukken vlogen tientallen meters weg

De schade was enorm. Brokstukken vlogen tientallen meters weg en omwonenden voelden de explosie. Door de ontstane ravage moest een nieuwe container worden geplaatst. De testpost is enkele dagen onbruikbaar geweest.

De rechtbank: "We begrijpen dat de maatregelen frustratie of boosheid oproepen, maar dat betekent niet dat je tot geweld of vernieling mag overgaan." Ze wees ook naar de huisarts die het misdrijf een 'dolksteek in de rug' noemde.

Kruispunt in het leven

Die huisarts zei echter ook: "Ik wil vooral dat het goed gaat met ze. Ze staan op een kruispunt in hun leven en ik denk dat ze niet beter zouden worden van een celstraf." Die uitspraak bepaalde mede het oordeel van de rechter over de twee jongens, die allebei kampen met persoonlijke problemen.

Zo is er bij de 22-jarige man sprake van zwakbegaafdheid en een stoornis in het autisme-spectrum. Daarom is bij hem het jeugdrecht toegepast. En de 26-jarige man heeft volgens een psycholoog een licht verstandelijke beperking en zal hij naar verwachting zijn hele leven begeleiding nodig hebben om te kunnen functioneren. De huisarts heeft tegen de rechtbank gezegd dat hij denkt dat de nadruk bij deze jongens zou moeten liggen op hulpverlening in plaats van celstraffen.

Op bezoek bij opa

De 22-jarige dader had de aanslag bedacht omdat hij de coronamaatregelen beu was. Dat kwam omdat hij enkele weken eerder door de maatregelen niet naar zijn opa kon, toen zijn oma overleed. Op de avond zelf kreeg hij een boete voor het overtreden van het samenscholingsverbod.

