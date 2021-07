Luchtbuks Ria schiet weer raak op de Tilburgse Kermis

Ze is inmiddels 101 jaar oud maar ook dit jaar is Luchtbuks Ria weer van de partij op de Tilburgse Kermis. En ze deed haar naam opnieuw eer aan: ze schoot weer hartstikke raak.

Het is een terugkerende traditie op de kermis, óók in coronajaren. Luchtbuks Ria die haar geluk komt beproeven in de schietkraam. Of zeg maar gewoon talent, want ook dit jaar was het weer gewoon raak. Twee keer zelfs.