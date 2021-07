Groot crystalmethlab opgerold, man uit Geldrop gearresteerd

Emmers met crystal meth (foto: politie). vergroot

De politie heeft donderdagavond een 31-jarige man uit Geldrop gearresteerd bij een groot crystalmethlab in Boekelo. Hij wordt verdacht van drugshandel en de productie van harddrugs.

Het drugslab bevond zich in een bedrijfspand aan de Plooij in Boekelo. Er lagen zo'n dertig tot veertig kilo crystal meth, meerdere drugsvaten en een ketel. Ook een 44-jarige man is opgepakt.

De politie kwam de man uit Geldrop vorig jaar juni al op het spoor toen er in Nuenen een lab werd ontdekt dat niet meer in werking was. Onderzoek leidde uiteindelijk naar Groningen, Hengelo en Boekelo.

Garagebox in Nistelrode

Donderdag vielen agenten bij een grote actie verschillende gebouwen binnen, waaronder een garagebox in Nistelrode. Daar werden verschillende materialen gevonden voor de productie van drugs, waaronder een ketel en gasflessen.

Ook werd een woning in Groningen onderzocht. De verdachte uit Geldrop was regelmatig in het huis te vinden.

De ontmanteling van het crystalmethlab duurde tot in de nacht. Alle spullen zijn in beslag genomen. De twee verdachten zitten vast voor onderzoek.

