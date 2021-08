Carjacker die fataal ongeluk veroorzaakte: drie nieuwe getuigen melden zich

Op de plek van het ongeluk eren mensen Peter Stolzenbach (foto: Jan Peels). vergroot

Drie nieuwe getuigen die zondag de carjacker zagen rijden, hebben zich bij de politie gemeld. Dit na een oproep. De politie is speciaal op zoek naar mensen die de autodief in zijn gestolen Range Rover over de N279 hebben zien rijden, voordat hij in Den Bosch een fataal ongeluk veroorzaakte.

Het onderzoek is nog in volle gang en kan er nog niks gezegd worden over de route die de carjacker uit Geldrop heeft afgelegd. Bekend is dat hij eerst op de N279 in zijn eigen auto reed, een donkere Mercedes. Daarna haalde hij op diezelfde weg de bestuurder van een Range Rover met geweld uit zijn auto en ging er daarna mee vandoor.

Eenzijdig ongeval

De verdachte zou eerder op zondag met zijn oude Mercedes een eenzijdig ongeval hebben gehad. Daarna liet hij de kapotte wagen achter in de berm langs de N279, tussen Veghel en de rotonde bij Beek en Donk. Daarna stal hij de Range Rover.

In Den Bosch reed hij rond half negen met de gestolen Range Rover de 50-jarige Peter Stolzenbach aan. Het slachtoffer overleefde de botsing niet. Hij was mede-eigenaar van GroenRijk Den Bosch en een geliefde verschijning.

Op de weg

De politie wilde ook weten of er mensen zijn die gezien hebben hoe de man uit Geldrop de auto stal. Volgens de schoondochter van de eigenaar van de Range Rover, een man van 68 uit Veghel, gebeurde dit rond kwart over acht. Twee auto’s voor hem stopten ineens, omdat er iemand op de weg stond.

De N279 waar de verdachte de Range Rover stal (kaartje: Omroep Brabant). vergroot

