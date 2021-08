Carjacker die man doodreed blijft langer vastzitten

De carjacker die zondag een fataal ongeluk veroorzaakte in Den Bosch blijft langer vastzitten. De komende veertien dagen blijft hij in bewaring, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

De 43-jarige man uit Geldrop stal zondag een auto in de buurt van Erp. Met de auto reed hij richting Den Bosch, waar hij de 50-jarige Peter Stolzenbach doodreed. Stolzenbach was een van de eigenaren van tuincentrum Groenrijk in Den Bosch.