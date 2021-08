'Gifboot' verlaat Veghel volgende week, graanlading wordt alsnog veevoer

Het binnenvaartschip is afgezet met hekken (Foto: Jan Waalen). vergroot

Het gifschip dat sinds vorige week in Veghel ligt, gaat daar over een paar dagen weg. Dat laat een woordvoerder van veevoederbedrijf De Heus weten. Vorige week bleek dat de lading graan een gevaarlijke hoeveelheid gif tegen ongedierte bevatte. Die lading graan kan later alsnog verwerkt worden in veevoer, laat het bedrijf weten.

De schipper werd meteen van de boot gehaald en de omgeving werd afgezet, toen het gevaar vorige week werd ontdekt. Wat er met de lading ging gebeuren, was onduidelijk. Meteen lossen was te gevaarlijk.

Maar er is een oplossing gevonden, vertelt woordvoerder Joost van Belt van De Heus. "Begin volgende week gaat Rijkswaterstaat de boot naar de haven van IJseloog varen. Daar ligt een haven waar de lading veilig ontgift kan worden."

Om dat veilig te laten verlopen, worden maatregelen getroffen. "De schipper die met de vervuilde boot gaat varen heeft een melder aan boord die giftige gassen detecteert. Zodra die afgaat kan hij maatregelen nemen om de cabine te ontluchten."

Giftig gas

Het gif fosfine dat in de vracht is gevonden, wordt in pilvorm aan ladingen toegevoegd. Door het contact met lucht verdampt de pil en ontstaat er een giftig gas dat vooral ratten en muizen moet bestrijden. In het geval van de boot in Veghel was de concentratie ver boven de toegestane norm.

"Hoe die hoeveelheid daar terecht is gekomen, weten we niet", zegt de woordvoerder van De Heus. De vrachtboot is in Polen geladen en in Oss overgeladen. Wij hebben alleen de overschreden hoeveelheid alleen geconstateerd."

Het graan kan volgens het veevoederbedrjjf gewoon gebruikt worden als de giftige damp is verdwenen. "Het gas dringt niet in het graan, het hangt eromheen. Wij zullen het dus gewoon gaan gebruiken."

