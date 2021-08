Avondklokrellen in Eindhoven: taakstraffen en boetes voor relschoppers

Twee mannen die meededen met de avondklokrellen in Eindhoven hebben taakstraffen opgelegd gekregen en voorwaardelijke celstraffen. Ook moeten ze duizenden euro's betalen voor de schade die ze hebben veroorzaakt. De zaak van een derde verdachte is aangehouden.

Een 20-jarige Eindhovenaar is door de rechter veroordeeld omdat hij stenen gooide naar een busje van de ME, op 24 januari van dit jaar. Daarvoor krijgt hij 150 uur werkstraf en hij moet 5000 euro betalen voor de schade die hij aan het voertuig heeft veroorzaakt. Als hij nog eens de fout in gaat, moet de man bovendien zes weken de cel in.