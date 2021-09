Bossche ondernemers slapen toch niet op hun terras: 'Bang voor een feestje'

De Bossche horecaondernemers die op hun terras zouden gaan slapen om te voorkomen dat ze nog eens bestolen worden, gaan dat toch niet doen. De slaapzakken gaan weer terug de zolder op.

Vier pop-upterrassen in Den Bosch werden afgelopen week slachtoffer van inbrekers. Die maakten onder meer pinautomaten, portemonnees, dure drankflessen en de fooienpot buit. Om te voorkomen dat zoiets nog eens zou gebeuren, besloten de horecaondernemers bij hun terras te willen slapen. Maar ze komen nu op dat besluit terug. Het zou te druk worden, was de vrees.

Al was dat helemaal niet de intentie van de horecaondernemers. "We wilden er gewoon écht gaan slapen, omdat we niet nog een keer bestolen willen worden", zegt Berendsen. Toch heeft hij wel begrip voor de zorgen uit de wijk. "Het werd best wel een heel dingetje", zo zegt Berendsen. "Met alle media-aandacht en zo. Dus ik begrijp wel dat mensen bang zijn dat het een hele samenkomst zou worden. En we zitten hier natuurlijk in een woonwijk."