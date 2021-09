Jongste Bredase wethouder Arjen (27): 'Politiek is niet voor bange mensen'

Arjen van Drunen (foto: PvdA Breda). vergroot

Hij wordt niet Brabants jongste wethouder, maar wel de jongste ooit van de gemeente Breda. De 27-jarige Arjen van Drunen staat te trappelen om eind deze maand Miriam Haagh op te volgen met als portefeuille Gezondheid, Wijkaanpak en Leren. “Politiek is niet voor bange mensen”, aldus de PvdA’er.

Van Drunen is nu nog fractievoorzitter van de van origine arbeiderspartij. Onlangs werd intern bekend dat Haagh zou opstappen, ze wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van BrabantZorg.

"Ik heb de hand opgestoken om Miriam op te volgen."

“Ik ben toen bij mezelf te rade gegaan en heb de hand opgestoken om haar taken te willen overnemen. Het bestuur stemde er unaniem mee in”, aldus Van Drunen, die zowel in Breda als in Helmond van dichtbij meemaakte hoe een wethouder functioneert.

In Breda zit hij namelijk sinds 2018 in de gemeenteraad, in Helmond is hij een van de bestuursadviseurs op de afdeling communicatie die als woordvoerder van de wethouders hun werk doen. Van Drunen beseft dat van hem aan de andere kant van de lijn ook een andere rol wordt verwacht. Hij kijkt er zelfs naar uit. De geboren Oosterhouter is niet iemand voor aan de zijlijn: hij gaat verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Van Drunen houdt van aanpakken. Dit bleek zeven jaar geleden al toen hij met een kameraad (Tim Simons) op ludieke wijze aandacht genereerde voor de slechte verlichting van de Brandestraat, de verbindingsroute tussen Made en Wagenberg. “Die weg, naar onder meer het Dongemond College, was gevaarlijk voor met name fietsers. Dat merkte ik zelf ’s morgens vroeg en ’s avonds laat”, aldus Van Drunen. Met Simons prikte hij symbolisch honderd led-lampjes in de berm.

Helaas, nog geen twee dagen later was een groot deel óf vernield óf gestolen. De twee kandidaats-raadsleden (Tim overigens voor de VVD) lieten zich hierdoor echter niet uit het veld slaan. De boodschap was overgekomen, want de gemeente Drimmelen, waar Made en Wagenberg onder vallen, besloot uiteindelijk de weg te verlichten.

"Ik wil werken aan het verkleinen van de kloof in wijken."

Ook als raadslid in Breda heeft Van Drunen, naar eigen zeggen, baanbrekend werk verricht. De gemeenteraad moet nog wel met zijn benoeming instemmen, maar als wethouder hoopt hij nog meer stappen te zetten. In de geest van zijn voorgangster. “Als partij hebben we voor deze coalitieperiode ingezet op drie dingen: meer betaalbare huizen, meer banen en het verkleinen van de kloof tussen wijken onderling en in wijken zelf. Hier wil ik mee aan de slag gaan”, klinkt het enthousiast. "Op een moderne manier, want wanneer dat mogelijk is wil ik best mijn dochter meenemen als ik ergens op bezoek ga."

Van Drunen beseft dat zijn wethouderschap van korte duur kan zijn. Immers, volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en moet de PvdA het nog maar voor elkaar zien te krijgen om deel te mogen uitmaken van een nieuw college. De huidige inwoner van Teteringen wil daar niet op vooruitlopen. Het enige wat hij wil is zijn huid zo duur mogelijk verkopen en vooral werken aan een leefbaarder en gezonder Breda.

En hoe kijkt hij eigenlijk aan tegen de toekomst van zijn partij? Landelijk wilde ze samen met GroenLinks één front vormen om zo een linkse draai te kunnen geven aan het kabinet. Het zou de opmaat kunnen zijn naar een fusie en dus opheffing van de PvdA. Van Drunen: “Daar ben ik helemaal niet mee bezig.”

