Zilver voor Kelly van Zon en Frederique van Hoof op Paralympische Spelen

Tafeltennissters Kelly van Zon uit Dongen en Frederique van Hoof uit Helmond hebben in het dubbelspel op de Paralympische Spelen genoegen moeten nemen met zilver. In de finale van de klasses 6-8 moesten Van Zon (33) en Van Hoof (20) het afleggen tegen het Chinese duo Mao Jingdian en Huang Wenjuan: 2-11 7-11 6-11.

Van Zon pakte individueel eerder in de week in Tokio wel haar derde paralympische titel op rij. Ze won ook in 2012 en 2016 goud. De tafeltennisster heeft een aangeboren heupafwijking en de spierkracht in haar linkerbeen is verminderd. Haar ene been is 11 centimeter langer dan het andere

"Deze zilveren plak is een bonus", zei Van Zon over het zilver in de teamwedstrijd. "Ik kwam hier maar voor één ding en dat was goud in het enkelspel. Ik wilde daarin heel graag mijn derde goud pakken. Dat ik met het team ook nog zilver win, is de kers op de taart. Hier hadden we vooraf zeker voor getekend. China was gewoon een maatje te groot."