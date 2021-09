NederWoon schrikt ook van afgebroken balkons: 'Nog nooit zoiets meegemaakt'

vergroot

Bewoners van het appartementencomplex in Oudenbosch waar donderdagochtend twee balkons naar beneden kwamen, waren niet blij met NederWoon, het vastgoedbeheerbedrijf via wie ze een woning huren. De verhuurder wist zelf ook niet wat ze overkwam.

Janneke Bosch Geschreven door

Vastgoedmanager Sander Meeboer heeft een hectische dag achter de rug. "Het is een gekke dag geweest. We beheren al twintig jaar zo'n 6000 woningen. Maar dit is de eerste keer dat we zoiets meemaken." 's Ochtends vroeg werd het bedrijf gebeld door de brandweer op de calamiteitendienst: er waren twee balkons naar beneden gestort.

"Ik kan me voorstellen dat mensen denken: ik heb niets gehoord, en dat klopt."

Het beheer van het gebouw is een ietwat ingewikkelde constructie. Formeel gezien is NederWoon namelijk niet de verhuurder van het pand. "Wij beheren het alleen, we zijn niet de eigenaar", legt Meeboer uit. Maar vanuit de bewoners gezien zijn ze wel het gezicht van het gebouw. "We zijn aanspreekpunt als het over de huur of over technische kwesties gaat. Wij zitten tussen de bewoners en de eigenaar in."

Bewoners kijken dus naar NederWoon voor informatie. "Vanmorgen hebben we ook meteen een algemene mail gestuurd naar iedereen en we hebben iedereen nagebeld om ze telefonisch te informeren", zegt Meeboer. Toch hadden veel bewoners het gevoel dat ze in de steek werden gelaten.

"Achter de schermen waren we heel druk bezig, ook om de situatie helder te krijgen. Wat er nu precies aan de hand was. Daar gaat vanzelfsprekend wel wat tijd overheen. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken: in de tussentijd hebben we nog niks gehoord, en dat klopt."

Ander kritiekpunt van bewoners is dat er al eerder aan de bel getrokken zou zijn, over scheuren in balkons. "Wat ik daarover weet is dat er jaren geleden eens door iemand een melding zou zijn gedaan, maar dat was voordat wij beheerder waren", zegt Meeboer. "Maar als er bij ons een melding van een scheur of zoiets wordt gedaan dan ondernemen we actie. Altijd."

"De woningen zijn in de basis veilig."

De organisatie heeft wel de hele dag een korte lijn gehad met de gemeente, die de bewoners up-to-date hield over de vorderingen. "Ik geloof dat via de samenwerking met de gemeente de bewoners wel telkens goed geïnformeerd zijn."

Donderdag is al begonnen met een onderzoek naar de veiligheid van het hele gebouw. "De woningen zijn in de basis veilig", vat Meeboer de vorderingen van dat onderzoek samen. "Maar van de balkons kon dat nog niet met zekerheid gezegd worden. Dat wil niet zeggen dat ze ónveilig zijn, maar het kan gewoon nog niet met zekerheid gezegd worden."

Vrijdag moet er meer duidelijkheid komen. "Het eerste onderzoek is nu geweest. Daaruit moet blijken: is er een probleem voor het hele complex of was het pure pech?" Ook wordt er gestart met het stutten van de balkons. Uiterlijk zaterdag moet dat worden afgerond.

Bewoners van het flatgebouw doen hun verhaal:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.