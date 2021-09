Bewoners van gebouw met ingestorte balkons nog in onzekerheid

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision vergroot

Het is nog niet zeker of de bewoners van het appartementengebouw aan het Luitenant Looymanshof in Oudenbosch vrijdagavond in hun eigen bed kunnen slapen. Donderdag braken spontaan twee balkons af, waarna het hele gebouw uit voorzorg werd ontruimd.

Vrijdagochtend is een bedrijf begonnen met het stutten van de overige balkons. "Die werkzaamheden duren zeker tot in de loop van zaterdag", zegt een woordvoerster van de gemeente Halderberge.

De 45 bewoners van 32 appartementen werden donderdag ondergebracht in sporthal De Beuk. "Het merendeel van de bewoners is daarna opgevangen door familie of vrienden. Dat hebben ze zelf geregeld. Voor vier bewoners hebben we een hotelovernachting geregeld."

Donderdagochtend werden de bewoners van het appartementengebouw opgeschrikt toen twee balkons afbraken. Na een inspectie van het gebouw werd besloten om de appartementen te ontruimen.

De gemeente weet nog niet wanneer de mensen terug kunnen naar een hun appartement. "Het wachten is op het rapport van een constructeur. Die is door de beheerder van het appartementengebouw ingeschakeld. Pas daarna kunnen we inschatten of de bewoners al terug kunnen of dat er eerst nog andere maatregelen getroffen moeten worden."

De beheerder van het gebouw was vrijdag nog niet bereikbaar.

