Bewoners gebouw Oudenbosch zaterdag terug, balkons nog verboden terrein

Bewoners van het appartementencomplex in Oudenbosch mogen zaterdag weer terug naar huis. Dat heeft burgemeester Bernd Roks vrijdagavond bekend gemaakt. Wel moeten ze voorlopig van hun balkon blijven, omdat er zorgen bestaan over de 'staat van de constructie'.

Zorgen over constructie balkons

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dat veilig kan, zegt de burgemeester. "Bij het appartementencomplex aan de Luitenant Looymanshof in Oudenbosch is onderzoek gedaan door een constructeur. Uit zijn rapportage blijkt dat de constructie van de binnenkant van het complex, de appartementen, veilig is. Bij de balkons zijn wel zorgen over de staat van de constructie."