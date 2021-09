Stem op jouw favoriete liedjes voor de Top 900, nu het nog kan!

Wil je nog invloed uitoefenen op de jaarlijkse Top 900 op Omroep Brabant? Wacht dan niet langer en breng nu je stem uit. De stembus gaat namelijk woensdagavond dicht. De lijst met de mooiste liedjes gaat komende zaterdag van start.

“Veel mensen schuiven dat stemmen toch even vooruit”, weet Maarten Kortlever, één van de presentatoren. “Iedereen is druk met andere zaken. Maar de tijd begint nu te dringen. We willen graag nog heel veel lijstjes ontvangen want dat maakt de lijst alleen maar mooier.”