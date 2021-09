Boa's moeten overlast asielzoekers tegengaan, gemeenten werken samen

Het asielzoekerscentrum in Overloon. vergroot

Sinds enkele maanden zijn in de gemeenten Boxmeer, Grave en Sint Anthonis vier buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) aan het werk om de overlast van asielzoekers terug te dringen. De burgemeesters van deze gemeenten en die van Venray en Nijmegen hebben hierover woensdagmiddag afspraken gemaakt. De boa's kunnen in elk van deze gemeenten worden ingezet.

Verschillende bewoners van asielzoekerscentra (azc’s) in ons land veroorzaken geregeld overlast. Voor de gemeenteraad van Boxmeer was dit in juli reden om te besluiten te stoppen met het azc in Overloon. In mei volgend jaar sluit het azc de deuren. Vooral minderjarige asielzoekers maken zich schuldig aan diefstallen, bedreigingen, mishandelingen en overvallen. "Het is een kleine groep die het verpest voor anderen", aldus de Boxmeerse burgemeester Karel van Soest.

'Eerste voorzichtige effecten'

Tien gemeenten, waaronder ook Cranendonck en Oisterwijk, hebben samen een half miljoen euro gekregen van het Rijk om de problemen aan te pakken die vluchtelingen veroorzaken. Van dit geld kunnen onder meer boa’s worden ingezet, zo werd vorig jaar oktober al aangekondigd. Onder meer door de coronacrisis en krapte op de arbeidsmarkt konden ze niet eerder aan de slag gaan. Volgens de gemeenten zijn er al ‘eerste voorzichtige effecten’, concrete resultaten worden pas eind dit jaar verwacht.

Boxmeer, Grave en Sint Anthonis hadden met Nijmegen en Venray geld aangevraagd en gekregen om vluchtelingen beter in de gaten te houden. De boa’s gaan in deze gemeenten een extra oogje in het zeil houden. Dit moet onder meer fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in bus en trein tegengaan. De boa’s zullen zich ook in publieke binnenruimtes laten zien.

Ook inzet van ketenmarinier

Het bedrag dat door het Rijk beschikbaar is gesteld, kan ook worden gebruikt voor cameratoezicht en het in de arm nemen van toezichthouders en coaches. Voor een aantal gemeenten, zoals Boxmeer en Cranendonck, was al veel eerder een zogeheten ketenmarinier aangesteld. Deze persoon moet een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de overlast door asielzoekers. Hij houdt ook contact met verschillende partijen, van bewoners tot burgemeesters.

Een andere maatregel kan zijn, in het uiterste geval, om in overleg met betrokkenen te besluiten om bewoners van azc’s over te plaatsen.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.