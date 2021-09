Gewelddadige dood moeder (34) raakt burgemeester: 'Gaat door merg en been'

Burgemeester Jack Mikkers. vergroot

De kinderwagen met daarin het kind van 1 met nog een hele toekomst voor zich maakt grote indruk op burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. Dat vertelt hij een dag na de steekpartij in zijn stad waarbij de 34-jarige moeder van het kind om het leven kwam. "Wat gaat het voor die persoon betekenen? Ik denk dat het goed is om als samenleving daar een rol in te vervullen zodat dat kind een goede toekomst heeft, ondanks wat er gisteren is gebeurd."

De 34-jarige vrouw uit Utrecht liep woensdagmorgen in Den Bosch met een kinderwagen met daarin haar kind in toen ze plots werd neergestoken door haar ex, een 31-jarige man uit Nieuwegein. Ze overleed ter plekke. Omstanders wisten de man te overmeesteren. Hij is opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid.

Vooral de emotie van woensdag staat Mikkers nog goed bij. "Die impact, midden op straat. Gewoon in een normale woonwijk in 's-Hertogenbosch. Dat gaat door merg en been."

De buurt reageerde op twee manieren, vertelt Mikkers. "De beweging van mensen die meteen in actie kwamen om de potentiële dader te pakken maar ook om zich te ontfermen over het slachtoffer. Petje af en dapper wat die mensen gedaan hebben."

"Vandaag gaat het over wat ons is overkomen."

Aan de andere kant zag je ook heel veel emotie met elkaar, merkt de burgemeester op. "Dat ze in hun buurt, hun omgeving waar de ouders van het slachtoffer wonen, het leed samen delen. Het is ook een soort verwerking op dat moment."

Woensdag zag je actie, nu zie je veel reactie, vertelt Mikkers. "De bloemen, met elkaar praten. Gisteren zat iedereen in een actiestand. Het ging nog om beschermen en alles wat daarmee samenhing. Vandaag gaat het over wat ons is overkomen en wat dit betekent. Dat is gewoon heel heftig."

Vanuit de gemeente Den Bosch is (slachtoffer)hulp aangeboden. "Wij kijken ook wat wij nog vanuit de gemeente meer kunnen betekenen. Maar de emotie die loskomt in zo'n buurt, bij de mensen die geholpen hebben en mensen die erbij gestaan hebben, wij kunnen niet voorzien wat dat de komende dagen nog gaat betekenen. Dat is echt bij iedereen anders."

"Praten lucht op en kan dingen ook in context plaatsen."

De burgemeester heeft ook een brief gestuurd naar de buurt waar de steekpartij zich afspeelde. Daarin zegt hij dat hij zich kan voorstellen dat buurtbewoners geschrokken zijn. Ook verwijst hij naar een wijkmanager en sociaal medewerker als daar behoefte aan is.

"Praten lucht op en kan dingen ook in context plaatsen. Maar het belangrijkste nu is of wij nu als samenleving die schouder kunnen bieden die ze nodig hebben", benadrukt Mikkers.

De burgemeester bevestigt ook dat er contact is met de ouders van de doodgestoken vrouw maar daar gaat hij verder niet specifiek op in. "Daar ga ik niets over zeggen. Dat vind ik tussen de ouders en ons om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar je kan je niet voorstellen met welke emotie deze mensen ook te maken hebben."

