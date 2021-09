Stef (10) en Fred van Leer schitteren op de catwalk mèt hakken

Stef en Fred van Leer (beeld: Fred van Leer). vergroot

De 10-jarige Stef Smits werd vorig jaar nog gepest vanwege zijn glitterhakken. Nu schittert hij samen met zijn idool Fred van Leer op de catwalk mèt glitterpumps. Het is opnieuw een droom die uitkomt voor de jongen uit Best. "Dit was zo fantastisch."

Hij moet er nog even van bijkomen. "Het was echt een overwinning", zo blikt hij terug op zijn loopje op de catwalk met Fred. Eindelijk mocht Stef zijn grote held ontmoeten, bij opnames van de Videoland-serie Drag Race Holland. "Fred was heel lief en ook heel lang", lacht hij.

Eigenlijk zouden de twee elkaar al veel eerder ontmoeten, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. "Ik ben heel blij dat het eindelijk mocht! Het was echt heel erg leuk. Fred maakt ook heel veel grapjes", weet Stef. "Ook vinden we allebei dezelfde dingen leuk, zoals hakken natuurlijk."

"De telefoon staat roodgloeiend."

De ontmoeting is niet onopgemerkt gebleven bij moeder Anouska. Televisie-icoon Fred van Leer zette de foto vrijdag trots op zijn instagram-account. "De telefoon staat roodgloeiend. Die zit nu constant aan de lader na alle telefoontjes en berichtjes", lacht ze.

Nadat Stef vorig jaar in televisieprogramma Holland's Got Talent zijn liefde voor glitterhakken niet onder stoelen of banken stak, werd hij gepest. De jongen liet zich er niet door uit het veld slaan. Sterker nog: inmiddels geniet hij haast de status van bekende Brabander. Zo ontwerpt hij glitterhakken voor vrouwen én mannen. Ook heeft hij zijn eigen kledinglijn.

En zijn talent beperkt zich inmiddels niet meer tot de modewereld. Hij heeft de rol gekregen van Kurt von Trapp in de nieuwe Nederlandse versie van de musicalklassieker 'The Sound of Music'. En dus schittert hij nu op het podium naast Nandi van Beurden uit Tilburg. Ze won eerder het AVROTROS-programma 'Op Zoek naar Maria' en zij speelt nu de hoofdrol van de non Maria.

"Het is echt de leukste cast ooit!"

Dat musical-wereldje bevalt Stef wel. Hij stond donderdagvond nog op de planken in Maastricht. "Ik praat veel met Nandy", zegt hij trots. "Het is echt de leukste cast ooit! In de pauze eten we met elkaar, of doen we spelletjes. Het is echt super gezellig!"

En al die voorstellingen zorgen ook voor drukte bij de familie. Anouska: "We rijden van Groningen naar Maastricht. Hij staat ervoor om zichzelf te zijn en hij wil anderen inspireren. Wie zijn wij dan om dat niet volledig te steunen?"

"Je moet jezelf zijn en je niks van een ander aantrekken."

Stef wordt inmiddels al lang niet meer gepest en hij heeft zijn pestkoppen wel een poepie laten ruiken met al zijn projecten. "Je moet jezelf zijn en je niks van een ander aantrekken", zo is de boodschap van Stef.

Eerder gingen we bij Stef langs en liet hij zijn kledinglijn zien:

