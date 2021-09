Coronanieuws: Meerdaagse evenementen weer mogelijk vanaf 25 september

20.35

Staan bij popconcerten is vanaf 25 september weer mogelijk, maar toch zullen de concertzalen dan niet volledig gevuld zijn. Voor poppodia in Brabant is het staan goed nieuws, maar de voorwaarde dat maximaal maar 75 procent van de zaalcapaciteit gebruikt mag worden, gooit roet in het eten. “Dat wij mogen staan is fantastisch, maar als het maar met 75 procent van de capaciteit is zijn wij er nog steeds niet.” Directeur Frens Frijns van Poppodium 013 in Tilburg is teleurgesteld dat zijn zalen niet volledig gevuld mogen worden.