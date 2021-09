Minder nieuwe coronabesmettingen in Brabant

De afgelopen week zijn er 1581 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd in Brabant. Dat zijn er veel minder dan een week eerder. Het aantal positieve tests is met 10,6 procent gedaald.

Vorige week stond het aantal positieve tests nog op 1769. In een week tijd zijn dat er nu dus zo'n tien procent minder. Daarmee daalt het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie ongeveer net zo hard als in de rest van het land. Daar was een daling te zien van 10,7 procent. Landelijk werden er in een week 15.976 nieuwe besmettingen vastgesteld.