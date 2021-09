Tientallen horecazaken weigeren coronacheck te doen, namen online gedeeld

Een fragment van de lijst. vergroot

Op de anonieme chatapp Telegram circuleert een lijst met horecazaken die hun klanten na 25 september niet zouden gaan vragen naar een coronabewijs. Op papier of met een QR-code moeten horecaklanten vanaf die datum verplicht laten zien dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn, of genezen zijn van corona. In totaal zouden meer dan zestig Brabantse cafés en restaurants geen coronacheck willen gaan doen, al willen velen dit niet bevestigen tegenover Omroep Brabant.

Sinds enkele dagen gaat een lijst rond in verschillende chatgroepen met namen als 'Vrije restaurants', 'Groep voor ongevaccineerden' en 'Hotels zonder testbewijzen'. Op de lijst staan 41 Brabantse horecabedrijven die geen test- of vaccinatiebewijs zouden gaan vragen aan hun klanten. Daarnaast zijn er websites zoals keuzevrijbijmij.nl, met nog eens 22 Brabantse horecabedrijven.

Screenshot uit de Telegram groep 'Vrije restaurants'. vergroot

Het blijkt lastig om te controleren hoe deze zaken op de lijst terecht zijn gekomen, en of ze ook echt geen controle aan de voordeur gaan doen. "Iedereen heeft een mening als je je hier over uitspreekt, dus dat doen we liever niet", zegt een Brabantse ondernemer die op de lijst staat.

Een medewerker van Grotel's Genieten in Bakel wil wel wat kwijt. "Wij gaan inderdaad geen codes scannen aan de deur. Onze oudere gasten hebben vaak geen smartphone, en we vinden het niet aan ons om mensen uit te sluiten."

Eerder was Johan de Vos van Boerke Verschuren (ook op de lijst) ook kritisch over de nieuwe regel: "We krijgen er in de horeca, als dit wordt doorgevoerd, een poespas bij waar je u tegen zegt. Zo meteen moet ík de discussie aan met klanten, als ik hen vraag of ze gevaccineerd zijn of niet. Daar hebben die mensen geen zin in en wij als horeca ook niet."

Handhaving

Gemeenten moeten straks gaan controleren of gasten gecontroleerd worden. Ze krijgen hiervoor extra geld uit Den Haag. Burgemeester Halsema van Amsterdam gaf donderdag al aan niet van plan te zijn horecaondernemers te gaan controleren. Dit gebeurt alleen bij 'excessen' zo gaf ze aan.

