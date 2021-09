Tilburg wil coronapas horeca alleen controleren bij excessen

Tilburg kiest ervoor om niet actief te controleren of de horeca de regels rondom de coronapas naleeft. Er wordt alleen gecontroleerd als de situatie ergens uit de hand loopt. Andere Brabantse steden laten weten wel te handhaven, en bijvoorbeeld steekproefsgewijs te controleren of ondernemers hun bezoekers wel vragen om de coronapas.

Vanaf 25 september moeten bezoekers van cafés en restaurant kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn, een negatieve coronatest hebben gedaan of corona hebben gehad. Dat kan met de CoronaCheck-app van de overheid of op papier.

Donderdag bleek dat tientallen Brabantse horecazaken niet van plan zijn die controle uit te voeren. In Amsterdam en Den Haag wordt hier na 25 september niet actief gecontroleerd door handhavers, alleen bij excessen grijpen boa's in. Tilburg laat weten hetzelfde te doen.

Handhaven met charme

"Eigenlijk is het niet anders dan hoe we het al de hele coronacrisis doen", laat een woordvoerder weten. "Handhaven is geen doel op zich." Bij excessen, als de situatie echt uit de hand loopt, wil de gemeente wel optreden. Maar ook dan wordt er eerst het gesprek aangegaan. "Het is niet zo dat we meteen met boetes gaan strooien." Handhaven met charme, noemt Tilburg het.