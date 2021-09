Efteling is best bezochte attractiepark van Europa in coronajaar 2020

Archieffoto vergroot

De Efteling is afgelopen jaar het best bezocht van alle attractieparken in Europa, ondanks meerdere sluitingen vanwege de coronamaatregelen. Dat blijkt uit een ranglijst van de Amerikaanse Themed Entertainment Association (TEA). De reden: andere parken moesten de deuren langer dichthouden.

De Efteling zag vorig jaar dankzij de lockdown een extreme daling in het aantal bezoekers. In totaal moest het park drie keer voor langere tijd de deuren dichthouden. In 2019 verwelkomde het park nog 5,3 miljoen bezoekers, in 2020 daalde dat aantal naar 2,9 miljoen. Dat is een daling van bijna vijftig procent. Dat bezorgde het park ook een historisch verlies van 17 miljoen euro.

De reden dat de Efteling de ranglijst tóch aanvoert, is dat andere parken nóg meer last hadden van de coronabeperkingen. Waar de Efteling vorig jaar 268 dagen open was, kon Disneyland Paris slechts 167 dagen bezoekers ontvangen. "Het park moest sluiten voor slechts een fractie van de tijd dat andere parken gesloten waren", zo schrijft de TEA. Ook de opening van de nieuwe achtbaan Max & Moritz zou meespelen in de bezoekersaantallen.

Concurrenten zagen grotere daling

Twee grote concurrenten in Duitsland en Frankrijk hadden iets minder bezoekers en eindigen daarom vlak onder de Efteling. Disneyland Paris, vorig jaar de nummer één in de ranglijst, zag in een jaar tijd een daling van 73 procent: van 9,7 miljoen bezoekers in 2019 naar 2,6 miljoen in 2020. Europa-Park in Duitsland, vorig jaar de nummer twee, ging van 5,8 miljoen naar 2,5 miljoen bezoekers.

In totaal trokken de twintig best bezochte attractieparken van Europa nog 64,5 miljoen bezoekers. In de coronacrisis bleef daar niet veel van over: slechts 22,2 miljoen mensen gingen een van de pretparken binnen.

