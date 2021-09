Ingestorte balkons Oudenbosch: oorzaak nog altijd onbekend, bewoners boos

Het appartementencomplex staat er verloren bij (foto: Erik Peeters). vergroot

Ruim drie weken nadat twee balkons van een appartementencomplex in Oudenbosch naar beneden stortten, is de oorzaak daarvan nog altijd onduidelijk. Ook is onbekend wat er met het gebouw aan het Luitenant Looymanshof gaat gebeuren. De bewoners voelen zich in de steek gelaten door de beheerder en de eigenaar.

Jacqueline Bakker woont in het appartementencomplex waar de twee balkons afbraken. Ze moest samen met de andere bewoners hals over kop haar flat verlaten. Twee dagen later mochten de bewoners terug naar hun appartement. Maar nu, weken later, is hun situatie nog altijd onzeker.

“We zijn boos, omdat we alsmaar niks horen. We willen zo langzamerhand weten waar we aan toe zijn. Hier hadden doden kunnen vallen. Bij sommige mensen hier zit de angst er nog goed in.”

De appartementen bieden vanaf de straat gezien een troosteloze aanblik. De balkons zijn gestut met steigermateriaal en de balkondeuren zijn uit voorzorg gebarricadeerd. Volgens de gemeente is de situatie daarmee voorlopig veilig.

"Er gebeurt niks."

Bakker: “We zijn nu drie weken verder en het ligt er nog steeds zo bij. Er gebeurt niks. We zouden onderhand best wel weer eens op ons balkonnetje willen zitten. Nu kunnen we niet eens de deur open doen." Bakker vertelt hoe de bewoners keurig de huur betalen, maar dat hun woongenot lijdt onder de situatie. "We zitten hier nu te overleven, eigenlijk best triest”, aldus Jacqueline.

De gemeente Halderberge is ondertussen in afwachting van het definitieve rapport over de oorzaak van de instorting van beheerder NederWoon en de eigenaar. Daarnaast is de gemeente ook zelf een onderzoek gestart. Uit de resultaten van beide onderzoeken moet blijken of en zo ja hoe, het gebouw kan worden opgeknapt.

"We lijken we wel een kermisattractie. Dagelijks stoppen hier fietsers en auto’s om te kijken hoe het er hier bij ligt.”

De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de ‘beperkte communicatie vanuit de eigenaar en de beheerder’. Er is dan ook een brief gestuurd naar de bewoners met een telefoonnummer waar ze terechtkunnen met vragen. Ook organiseert de gemeente binnenkort een besloten informatiebijeenkomst. “We willen onze inwoners niet in de kou laten staan," aldus woordvoerder Marjolein Bömer.

Jacqueline Bakker houdt er zelfs rekening mee dat het pand onbewoonbaar wordt verklaard, hoewel ze er liever niet aan wil denken: “Als er maar er duidelijkheid komt en er een beetje vaart achter gezet wordt. Nu lijken we wel een kermisattractie. Dagelijks stoppen hier fietsers en auto’s om te kijken hoe het er hier bij ligt.”

Vastgoedbeheerder NederWoon heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.

