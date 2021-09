Eetcafé Ulicoten heeft 'groot probleem' als Belgen wegblijven om coronapas

Anita van Tilburg van Eetcafé De kluis in Ulicoten hoopt dat Belgische gasten blijven komen (Foto: Ilse Schoenmakers). vergroot

Normaal hebben ze bij Eetcafé De Kluis in Ulicoten meer Belgische dan Nederlandse gasten. Of dat vanaf zaterdag, wanneer er in de horeca gecontroleerd moet worden op de coronapas, ook het geval is, vindt eigenaresse Anita van Tilburg vrijdag lastig te zeggen. Ze is heel benieuwd. “In België hoef je geen coronapas te laten zien wanneer je een café of restaurant bezoekt. Ik verwacht dan ook dat veel Belgen geen pas kunnen laten zien”, zegt ze.

Toch geeft Anita aan geen onderscheid te maken tussen Belgische en Nederlandse gasten. Ze gaat vanaf zaterdag iedereen controleren op de coronapas. Ook al heeft ze geen personeel beschikbaar om aan de deur te zetten van haar eetcafé.

Als Belgen om de coronapas wegblijven uit cafés en restaurants in de grensstreek dan is dat volgens Anita een ‘groot probleem’. “Dat kunnen we na al die moeilijke maanden niet gebruiken”, zegt ze.

Wat Anita verder vooral lastig vindt, is steeds het verschil in coronaregels tussen Nederland en België. Ze hoopt dan ook dat de controle op coronapassen in Nederland weer snel zal worden afgeschaft. Tot die tijd wacht ze maar af hoe het gaat lopen.

Dat laatste doen ze ook bij Taverne Grenszicht in Putte. Al verwachten ze daar zeker geen problemen met hun vaste Belgische gasten. "Die gaven deze week al aan een pas te hebben", legt de eigenaar uit.

Een Belgisch stel dat vrijdagmiddag bij De Kluis zit, laat weten heel vaak in Nederland te komen. Ze hebben de QR-code dan ook al op hun telefoon staan. "Voor ons verandert er dus niets", zeggen ze.

