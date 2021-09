Eerste stapavond met coronacheck zonder problemen, alleen QR-code hapert

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Horeca blij met uitgaansnacht na versoepeling coronaregels

Kroegen en cafés in Breda zijn in de nacht van zaterdag op zondag tot kwart voor een 's nachts opengebleven, uit protest tegen de coronaregels waar de horecabranche nog steeds aan moet voldoen. De uitgaansavond verliep zonder problemen.

Janneke Bosch & Peter de Bekker Geschreven door

Aan de verlengde openingstijd tot kwart voor een 's nachts ging eerder op de zaterdag nog een protestbijeenkomst op het Bredase Chasséveld vooraf. De organisatie protesteerde daar tegen de coronaregels die nog steeds gelden.

De anderhalvemeterregel is dan wel geschrapt, maar de horeca moet nog steeds om middernacht sluiten. dat wekt wrevel. Ook de coronacheck die aan de deur moet worden gedaan en het feit dat evenementen maar driekwart van het normale aantal bezoekers mogen toelaten, wekt ergernis bij de branche.

Tilburg

Ook in het centrum van Tilburg verliep de avond zonder grote problemen. Er stonden rijen voor de deur bij verschillende kroegen, maar niemand leek het een probleem te vinden om even te wachten tot de coronacheck-app kon worden gescand. Volgens een van de bezoekers verliep dit scannen ook zonder problemen.

"Al onze vaste gasten hebben superveel zin om hier naartoe te komen, nu we weer geopend zijn voor het stappen", zag bedrijfsleider Nick Ketelaars van Shoco. "We zijn hier anderhalf jaar niet mee bezig geweest vanwege het coronavirus. We richtten ons toen op het borrelen. Maar het werd tijd dat we weer iets konden doen met het uitgaansleven, dit is fantastisch!"

DdoS-aanvallen

Bij sommige bezoekers gaf de coronacheck-app wel problemen. Zij konden hun QR-code dan niet tevoorschijn krijgen. De server van de corona-check app was het doelwit van een zogenoemde DdoS-aanval. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid is op voorhand rekening gehouden met dergelijke aanvallen en konden ze goed worden afgeslagen. Mensen die hun QR-code niet in een keer konden laden, kregen het advies om het later nog eens te proberen.

In Den Bosch waren er geen problemen met de app, liet Thijs van stadsherberg 't Pumpke weten. "Hier werkte die gewoon prima. Iedereen hield zich er ook prima aan. Iedereen liet bij de deur automatisch de app en het ID zien aan de portier. 's Middags was dit wat lastiger, omdat je dan veel in- en uitloop hebt. Dat maakte het moeilijker om het in de gaten houden dan 's avonds. Nu ging het vrij gemakkelijk. Iedereen is gewoon blij om weer op stap te kunnen."

