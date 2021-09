Bassischool in Oss weer open na brand: 'Heftig weekend geweest'

Basisschool Het Baken in Oss opent maandagochtend na de brand van zaterdag. Het dak van de school voor speciaal onderwijs was zaterdag bedolven onder vlammen. Een schoonmaakploeg is druk bezig met het schoonmaken van stoelen en tafels. Twee klassen moeten nog een dag thuisblijven tot de bibliotheek is omgebouwd naar klaslokaal. Volgende Vorige vergroot 1/4 Basisschool Het Baken in Oss opent maandagochtend na de brand van zaterdag.

Basisschool Het Baken in Oss is maandag gewoon weer open. Wel moeten twee klassen nog thuis blijven. Zaterdagavond brak er brand uit in een container naast de school. De vlammen sloegen over naar het dak van de school voor speciaal onderwijs.

De schrik zit er nog goed in bij directeur Maria Brouwers van basisschool Het Baken in Oss. Maar ze is vooral opgelucht dat de schade meevalt. Zaterdagavond brak bij haar school een brand uit. Het was de tweede brand in een week tijd. Een weekje eerder woedde er namelijk een brand bij de naastgelegen John F. Kennedy school.

De schoonmaakploeg is maandagochtend druk bezig om alle tafeltjes en stoeltjes schoon te maken. Grote luchtzuiveringsapparaten hebben de hele zondag alle rooklucht uit de school gehaald. Toch hangt er achterin de school nog altijd een indringende brandlucht. Daarom moeten twee klassen maandag nog thuis blijven.

Thuis vanwege stank

"Zaterdagavond kreeg ik rond kwart over negen een telefoontje. Er was brand in een container naast de school hier en het sloeg over naar ons gebouw", vertelt Brouwers. "Buurtbewoners hebben de brandweer gebeld en daardoor was het snel onder controle."

De brandweer heeft volgens de directeur een gat in het dak moeten maken om de brand van buiten te kunnen blussen. "Daarom kan deze klas nog niet naar school vandaag. En de kinderen van het klaslokaal ernaast blijven ook een dagje thuis vanwege de stank."

Normaal gesproken was er genoeg plek om de kinderen in een ander lokaal op te vangen, maar Het Baken vangt vier klassen op na de brand bij de buren een week eerder. "Maar dinsdag kan iedereen weer naar school. We maken van de bibliotheek vandaag een klaslokaal."

'Heel heftig'

Brouwers vertelt verder: "We gaan het natuurlijk met de kinderen over de brand hebben vandaag. De meeste kinderen hebben het gezien. De beelden waren heel heftig."

Ook voor de leraren is het een heftig weekend geweest, vertelt Maria Brouwers. "Veel collega's waren erbij. We zijn na het blussen de school ingegaan. Alles hing vol rook, het stonk, het was heel naar. Gelukkig is iedereen er vandaag weer en kunnen we gewoon starten."

Over de oorzaak van de brand wil Brouwers niks zeggen. "Dat ligt bij de recherche en dat onderzoek wachten we af."

Beelden van de brand afgelopen weekend:

