'Ze moeten allemaal weg', hoe verder na cultuurfiasco in Bergen op Zoom?

Wethouder Patrick van der Velden in Bergen op Zoom stapte donderdagavond op omdat de gemeente vele tonnen coronasteungeld voor de cultuursector besteedde aan de salarissen van topambtenaren en een interne reorganisatie. Bestuurders uit de cultuursector zeggen dat met zijn vertrek het probleem nog lang niet is opgelost, al willen ze niet hardop zeggen dat meer wethouders zouden moeten opstappen. Reacties op straat zijn minder voorzichtig. "Ze moeten allemaal weg", zeggen passanten in het regenachtige stadscentrum.

“De hele bestuurscultuur is hier slecht”, zegt Koert Damveld. “De politiek staat met de rug naar de samenleving”, vervolgt Damveld. Hij is onder andere voorzitter van de Gertrudis Cultuurstichting. Ook was hij voorzitter van de Stichting Vastenavend, het Jazz Festival en andere culturele verenigingen in de stad. “Het is net als in de landelijke politiek: de bestuurscultuur moet heel anders.”

"Ook gemeenteraadsleden hebben hun werk niet gedaan."

Zijn stichting heeft in mei coronasteun aangevraagd, maar het antwoord moet nog komen. Met het opstappen van de wethouder, heeft de cultuurstichting het geld nog niet. "Iedereen is ontevreden met hoe het gaat." “De wethouder is nu opgeofferd, maar de raad is net zo verantwoordelijk”, vindt Marco Duijvelaar van theatervereniging De Vierschaar. “Raadsleden moeten het beleid controleren en keuren de begroting goed. Ook zij hebben hun werk niet gedaan. En dan krijgt zo'n wethouder de schuld en wordt hij vervolgens persoonlijk bedreigd.”

“Dit hele debacle is te bizar voor woorden."

Anderen wijzen bijvoorbeeld ook naar de wethouder van financiën. “Dit hele debacle is te bizar voor woorden. Het voltallige gemeentebestuur is hier verantwoordelijk voor”, vindt Rob van den Aarsen, voorzitter van theaterclub BOV. Vorige week werd bekend dat de gemeente vele tonnen besteedde aan de salarissen van een aantal topambtenaren en een interne reorganisatie. Slechts een fractie van het geld (44.000 euro) ging naar culturele verenigingen.

“We willen het niet groter maken dan dat het is.”

Daarna volgden vanuit onbekende hoek bedreigingen aan het adres van de wethouder. De wethouder hield donderdagavond dus de eer aan zichzelf. Bijna moest heel het college opstappen, maar een motie van wantrouwen haalde het op één stem na niet. Het vertrouwen in het bestuur liep wel een flinke dreun op. De burgemeester wilde vrijdag niet reageren op de ontstane situatie. Een woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom wilde alleen kwijt dat later wordt gepraat over hoe het nu verder moet. Ook de opgestapte wethouder en zijn partij GBWP wilden niks kwijt. “We willen het niet groter maken dan dat het is”, was de enige reactie van de partijvoorzitter. LEES OOK: Cultuursector geschokt na betalen ambtenaren van coronasteun Coronasteun naar salarissen van topambtenaren: wethouder stapt op Half miljoen coronasteun voor cultuur naar topambtenaren Bergen op Zoom

