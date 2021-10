Sloopkogel niet nodig voor appartementen Oudenbosch, balkons wel gevaarlijk

Foto: Christian Traets/SQ Vision vergroot

Het appartementencomplex in Oudenbosch, waar in september balkons naar beneden stortten, hoeft niet gesloopt te worden. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, blijkt dat de woningen veilig kunnen worden bewoond. De overgebleven balkons moeten wel grondig aangepakt worden, omdat ook daar gevaarlijke scheuren zijn ontdekt.

In de vroege ochtend van 2 september braken twee balkons van het gebouw aan het Luitenant Looymanshof af. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. Het complex werd diezelfde dag nog ontruimd. De bewoners mochten pas enkele dagen later weer terug naar naar hun huis.

Na de instorting gaf de gemeente ingenieursbureau Sweco opdracht de constructie van het gebouw uitvoerig te onderzoeken. "Daaruit is gebleken dat er meerdere scheuren in de prefab balkonplaten én het metselwerk zitten. Aan de appartementen zelf zijn geen problemen ontdekt", zegt gemeentewoordvoerster Marjolein Bömer vrijdag. Naast het eigen onderzoek van de gemeente, heeft ook vastgoedbeheerder NederWoon een inspectie ingesteld. De gemeente is nog altijd in afwachting van dit rapport. Daaruit moet ook meer duidelijk worden over de oorzaak van het instorting. Bömer: "We hopen dit binnenkort te ontvangen. We hebben de beheerder alvast verteld dat de balkonconstructie moet worden aangepast. Als de vergunningsaanvraag hiervoor bij ons binnenkomt, zullen wij die met spoed in behandeling nemen." Een woordvoerder van NederWoon was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Ruim 35 bewoners van het complex aan het Luitenant Looymanshof lieten zich donderdagavond bijpraten tijdens een besloten bijeenkomst in het gemeentehuis. Daar was ook een vertegenwoordiger van NederWoon bij. De bewoners namen het initiatief voor de bijeenkomst. Zij waren boos en zaten al weken in onzekerheid, omdat de beheerder na het instorten van de balkons niets van zich liet horen. Volgens Marjolein Bömer van de gemeente is de avond toch in ‘goede sfeer’ verlopen. LEES OOK: Balkons naar beneden gestort in Oudenbosch: 'We hoorden een luide knal' Bewoners van ingestorte balkons keren terug, maar het wantrouwen is groot

