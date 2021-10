Weinig problemen door coronapas in Eindhoven: 'Niemand gaat in discussie'

Het Belgisch Biercafé (foto: Dave Hendriks/SQ Vision). vergroot

Het verplichten van de coronapas heeft tot nog toe niet voor problemen gezorgd in de Eindhovense horeca. Dat blijkt uit een rondgang bij horecazaken op Stratumseind en de Kleine Berg. Verschillende zaken geven wel aan dat het lastig is dat ze door het controleren extra personeel nodig hebben, terwijl ze al met een personeelstekort zitten.

Sinds 25 september moet iedereen een coronatoegangsbewijs laten zien om naar binnen te gaan bij cafés, restaurants, concertzalen of theaters. Om te voorkomen dat ieder café apart om de CoronaCheck-app moet vragen, wordt inmiddels in Breda, Oosterhout en Roosendaal gewerkt met polsbandjes. Daarmee kunnen mensen de hele avond bij alle kroegen naar binnen. In Eindhoven wordt nog niet gewerkt met een coronapolsbandje. Een voorstel om dat wel te doen, wordt nog door de gemeente behandeld. Voor nu moet dus nog overal aan de deur een QR-code gescand worden. Maar waar sommige kroegbazen bang waren dat dit eindeloze discussies zou opleveren, blijkt dit bij iedereen eigenlijk erg soepel te verlopen.

"Het is voor iedereen wel duidelijk dat het moet", zegt een medewerker van Café Sgt. Peppers op Stratumseind. "We hebben een paar mensen moeten weigeren, omdat ze een screenshot of een verlopen QR-code lieten zien. Maar dat heeft nog nooit een discussie opgeleverd. Mensen kunnen het er wel of niet mee eens zijn, maar het moet toch gewoon zo." Ook het Belgisch Biercafé Eindhoven geeft aan dat niemand moeilijk doet. "Ik had verwacht dat de coronapas wat gedoe zou opleveren, maar dat is reuze meegevallen. Alleen de eerste dag was het wat wennen, maar sinds dag twee heeft iedereen de QR-code al netjes klaarstaan als ze naar binnen willen lopen."

Café De Kram zegt dat het wel wat vaste gasten heeft die geen coronapas hebben, maar dat die thuisblijven. "Ik ben niemand tegengekomen die het er niet mee eens is. De avond voordat de coronapas inging, kwamen een paar mensen naar me toe en die zeiden: Je zal ons voorlopig even niet meer zien, want we hebben geen QR-code." Hij vervolgt: "Dat is heel jammer, maar hopelijk zie ik die na 1 november weer." Op 1 november wordt de maatregel opnieuw bekeken door het kabinet. Café The Jack herkent dit: "Mensen die problemen met de coronapas hebben, blijven weg. Ze weten dat ze gewoon niet binnen komen." Een vijftal restaurants op de Kleine Berg zegt ook geen problemen te hebben gehad met het controleren van de coronapas. Stadsrestaurant Welp: "Mensen snappen zelf wel wat de regels zijn, dus niemand doet moeilijk. Dat is voor ons ook erg fijn." Lucie Cocina Bar en Restaurant sluit zich daarbij aan: "Iedereen werkt gewoon mee, zonder commentaar."

