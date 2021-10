Opluchting in buurt na schoolbranden Oss: 'Sinds hij vastzit is het rustig'

De schade bij de basisschool in Oss waar dinsdagnacht brand woedde (foto: Noël van Hooft) vergroot

Opluchting bij de buurtbewoners van de Nicolaasschool in Oss, nu blijkt dat de man die vorige week werd opgepakt voor brandstichting in een prullenbak, ook verdacht wordt van twee schoolbranden. "Ik hoop dat ze de goede hebben."

Janneke Bosch Geschreven door

Bij de Nicolaasschool aan de Koornstraat werd op 29 september brand gesticht. Via een het fietsenhok voor de leraren brak er brand uit in de gymzaal van de school. Een paar dagen eerder was het raak bij basisschool Het Baken aan de Vlasakkers. De 22-jarige man die nu vastzit, wordt met deze twee schoolbranden in verband gebracht. In totaal is er op drie basisscholen brand geweest.

"Sinds hij is opgepakt, is het lekker rustig in Oss."

De overburen van de Nicolaasschool zijn blij dat er iemand vastzit voor de brand bij hun in de buurt. "Gelukkig hebben ze iemand opgepakt", reageert de overbuurman. "Nu hopen dat het de goede is en dat ze niet weer opnieuw moeten gaan zoeken." Daar is een andere buurman het mee eens. "Sinds hij opgepakt is, een week geleden, is het lekker rustig in Oss."

"Mijn dochter had heel nare nachtmerries."

Een overbuurvrouw is vooral blij voor haar dochter. "Mijn dochter zit op deze school en zij is sinds vorige week heel erg bang. De eerste nachten heeft ze ook amper kunnen slapen en ze had hele nare nachtmerries." Ze vraagt zich wel af of nu de juiste dader gepakt is maar voor haar dochter maakt dat nu even niet uit. "Nu kan ze weer rustig gaan slapen. Ze was echt bang dat er opnieuw brand zou uitbreken en dat het via de bomen haar slaapkamer in zou gaan." De scholen hebben met de gemeente Oss afgesproken dat ze niet meer reageren op de branden. De gemeente voert het woord namens de scholen, aldus Maria Brouwers van Het Baken. Op dit moment heeft de gemeente nog niet gereageerd op het nieuws. LEES OOK: Justitie: opgepakte brandstichter Oss stak ook scholen in brand 10 keer brand in Oss in drie weken tijd: hier ging het mis Weer brand op een basisschool in Oss, politie gaat uit van brandstichting

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.