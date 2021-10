Op stap met een corona-polsbandje, in Eindhoven kan het nu ook

Vanaf komend weekend kun je ook in Eindhoven een polsbandje krijgen om te gaan stappen. Je hoeft dan bij kroegen of restaurants niet meer je QR-code te laten zien. Daar zijn de Eindhovense horeca en de gemeente het over eens geworden. De bandjes blijven 24 uur geldig.

Er komen zes punten in de stad, waar je met je QR-code en je legitimatiebewijs een polsbandje kunt krijgen. Met dat bandje kun je dan naar alle horecagelegenheden en evenementen. Ruud Bakker van de Eindhovense afdeling van Koninklijke Horeca Nederland is blij dat de bandjes dit weekend gaan gelden. "Zeker ook met de marathon die in Eindhoven gehouden wordt zondag. We verwachten grote drukte in de binnenstad."

Geen lange rijen

Publiek dat alleen naar de marathon komt kijken, heeft geen polsbandje nodig. "Maar mensen willen ook even ergens wat drinken, of even naar binnen om naar de wc te gaan. Dan moet je al wel gaan controleren." Met de polsbandjes hoopt de Eindhovense horeca lange wachtrijen te voorkomen. "Het is eigenlijk crowdmanagement. We willen de horecazaken ontlasten."

En niet alleen tijdens de marathon. Ook tijdens de 'traditionele' stapavonden kunnen de horecazaken wel wat extra lucht gebruiken, vindt Bakker. "Kijk bijvoorbeeld naar Stratumseind. Daar loopt het op vrijdagavond vanaf acht uur helemaal vol met jeugd. Die moeten dan eerst een kwartier, twintig minuten in de rij staan om ergens naar binnen te komen, met zo'n QR-code. Vervolgens willen ze weer naar buiten en ergens anders naar binnen. Moeten ze weer in de rij. Dat schiet gewoon niet op."

Zes containers om een bandje te halen

Op zes strategische plekken in de stad zijn daarom containers geplaatst, waar je vanaf vrijdag een polsbandje kunt krijgen, op vertoon van je QR-code en legitimatiebewijs. Op het Station, het Stationsplein, de Markt, Begijnenhof, de Smalle Haven en het bruggetje bij de Geldropseweg, aan de kop van Stratumseind.

Zo'n polsbandje is 24 uur geldig en elke dag krijgt het bandje een andere kleur. Afdoen is niet mogelijk, zonder het bandje stuk te maken, om gesjoemel en fraude tegen te gaan. Bakker is ervan overtuigd dat het gaat werken. "De ervaringen in andere steden zijn positief."

De gemeente Eindhoven tast aardig in de buidel voor de invoering van de bandjes, volgens Bakker legt de gemeente 180.000 euro in om het plan mogelijk te maken.

