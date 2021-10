Met venijnige humor verwerkt Eindhoven het vertrek van de burgemeester

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Betrokken en ijverig, maar ook 'geen echte Brabander', zo kijken Eindhovenaren naar burgemeester John Jorritsma

Het aangekondigde vertrek van de Eindhovense burgemeester Jorritsma volgend jaar, is voer voor Eindhovenaren om vooral hun gal te spugen over hun burgervader. De reacties op social media zijn venijnig. Een enkeling durft zich positief uit te laten over de Eindhovense burgervader.

De toetsenbordhelden leefden zich vrijdag op social media uit op het nieuws dat de Eindhovense burgemeester geen tweede ambtstermijn ambieert en dus in september 2022 stopt: "Dit is zijn eerste goede beslissing."

"Zo blij dat onze busbanen weer veilig worden."

"Wij ambiëren ook geen tweede termijn."

"Iedereen die blij is mag zondag (marathon Eindhoven) over de busbaan rennen."

"Zeg nou zelf, een Fries in Brabant?"

Mooi nieuws! Niemand zal hem missen. Hopelijk wordt ie vervangen door een betere... Moeilijk zal het niet zijn om beter te zijn dan deze knurft.

Prima, het heeft wat ons betreft ook net iets te lang geduurd!

Mooi oprotten heeft nooit iets met Eindhoven gehad. Het is even zoeken, maar er zijn ook Eindhovenaren die het jammer vinden dat John Jorritsma vertrekt. Dit zijn de werkelijke toetsenbordhelden want alle positieve reacties kunnen rekenen op een virtueel vuurpeloton van tegenstanders. Dit is wat sommige voorstanders van de burgemeester schreven. "Het is een geweldige burgemeester. Hij zet zich enorm in voor Eindhoven en heeft visie."

"We gaan hem missen. Het is eindelijk iemand die zijn smoel open durft te trekken."

"Het is een burgemeester met ballen en die doet wat hij zegt."

"Het is maar afwachten wat we ervoor terugkrijgen." De reacties op het Facebookbericht van Omroep Brabant waarin Jorritsma zijn vertrek aankondigt, zijn 'hartverwarmend'. Ook op de facebookpagina van de gemeente zijn de reacties op het vertrek van de Eindhovense burgemeester pittig.

