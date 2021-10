Vliegverkeer Eindhoven Airport opnieuw ernstig ontregeld door dichte mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport was zondagochtend vroeg opnieuw ernstig ontregeld door de dichte mist. Meerdere vluchten moesten uitwijken naar andere vliegvelden of waren flink vertraagd. Ook vertrekkende vluchten liepen vertraging op. Eén vlucht werd geschrapt. Vrijdag lag het vliegveld ook enige tijd plat als gevolg van de mist.

Om te mogen landen op Eindhoven Airport moet er minimaal een zicht zijn van 550 meter. Zondagochtend was het zicht op sommige momenten minder dan tweehonderd meter.

Veel vliegvelden hebben speciale systemen om ook tijdens dichte mist vliegtuigen te kunnen laten opstijgen en landen. Eindhoven Airport denkt er nu ook over miljoenen te investeren om het Instrument Landing Systeem (ILS) te verbeteren zodat minder zicht nodig is.

Gevaarlijke omstandigheden

Vanwege de mist had het KNMI tot elf uur zondagochtend code geel afgegeven, maar rond kwart voor tien was de situatie bij Eindhoven Airport al dusdanig verbeterd dat het vliegverkeer hervat kon worden.

Het verkeer op de weg werd nog wel gewaarschuwd voor 'gevaarlijke rijomstandigheden', omdat mist verraderlijk kan zijn. "Pas dus je snelheid aan en houd voldoende afstand." Wie de weg opgaat, kreeg het advies de weerberichten en waarschuwingen te volgen.

'Prima omstandigheden voor de marathon'

Na het optrekken van de mist wacht volgens Diana Woei van Weerplaza een mooie herfstdag. "In de middag is de zon dan weer te zien en dan wordt het zo'n 16 of 17 graden. De wind komt uit het westen, maar slechts met windkracht 2 en 3. Vrij kalm dus."

Volgens de weervrouw zijn dit prima omstandigheden voor de marathon in Eindhoven. "Ik denk dat het 's ochtends het beste hardloopweer is. De temperatuur zal dan zo'n 10 graden zijn."

LEES OOK:

Tot minimaal 2025 heeft Eindhoven Airport zoveel last van mist

Uren onderweg om thuis te komen vanuit Griekenland na mist in Eindhoven

Frank kon pas na anderhalf uur het vliegtuig verlaten op Eindhoven Airport