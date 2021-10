Waarschuwing voor dichte mist, zicht lokaal minder dan 200 meter

Het KNMI waarschuwt voor mistbanken en lokaal dichte mist. Het weerinstituut heeft voor de zondagochtend code geel afgegeven.

Het zicht kan volgens het KNMI op bepaalde plaatsen minder zijn dan tweehonderd meter. "Het verkeer kan hiervan hinder ondervinden."

Gevaarlijke rijomstandigheden

Het weerinstituut spreekt van 'gevaarlijke rijomstandigheden' omdat de mist verraderlijk kan zijn. "Pas dus je snelheid aan en houd voldoende afstand."

Wie de weg opgaat, krijgt het advies de weerberichten en waarschuwingen te volgen.

'Prima omstandigheden voor de marathon'

Verwacht wordt dat de mist in de loop van de zondagochtend verdwijnt. Daarna wacht volgens Diana Woei van Weerplaza een mooie herfstdag.

"In de middag is de zon dan weer te zien en dan wordt het zo'n 16 of 17 graden. De wind komt uit het westen, maar slechts met windkracht 2 en 3. Vrij kalm dus."

Volgens Diana zijn dit prima omstandigheden voor de marathon in Eindhoven. "Ik denk dat het 's ochtends het beste hardloopweer is. De temperatuur zal dan zo'n 10 graden zijn."