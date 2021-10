Rob Kemps zet de mooiste verhalen uit 'Chansons!' op papier

Er komt weer een boek van Rob Kemps uit Best in de boekhandel te liggen. Vorig jaar kwam ‘Randverschijnselen’ uit, een vooral persoonlijk boek van Snollebollekes. Eind volgende maand verschijnt ‘Chansons!’ Dit is de papieren weergave van de succesvolle tv-serie die hij onder deze titel heeft gemaakt met Matthijs van Nieuwkerk.

In het boek staan de mooiste verhalen uit de serie, aangevuld met persoonlijke anekdotes, zo heeft uitgeverij Meulenhoff bekendgemaakt.

Gids op begraafplaats

De fans van de Kemps zijn al langer op de hoogte van zijn voorliefde voor Frankrijk, Parijs en het Franse lied. In ‘Randverschijnselen’ wordt dit allemaal beschreven, inclusief zijn fascinatie voor de wereldberoemde begraafplaats in de Franse hoofdstad, Père Lachaise. Hij was daar een tijd zelfs een soort van gids voor bezoekers.

Hoewel Kemps vooral fan is van Jacques Brel en Van Nieuwkerk helemaal idolaat is van Charles Aznavour, hebben de twee elkaar gevonden in een gemeenschappelijk liefde. En dat is het Franse lied. Vandaar de titel van hun tv-serie: ‘Chansons!’ Op aanstekelijke wijze laten de francofielen de kijker delen in hun liefhebberij. Afgelopen vrijdag werd de laatste aflevering van het vierluik uitgezonden.

Nog twee concerten te gaan

Ondertussen heeft Snollebollekes de eerste twee van zijn vier optredens in het Gelredome in Arnhem erop zitten. Deze week volgen nog twee speelavonden. Muziek maken en mensen vermaken op het podium: Kemps kan niet zonder, al dan niet met een Franse slag.

