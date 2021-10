Ouderwetse regenachtige en drukke ochtendspits, langste files op A59

7.20

De bestuurder van een auto heeft dinsdagmorgen hoofd- en beenklachten opgelopen bij een ongeluk in Oisterwijk. De man was in een bocht van de Oisterwijksedreef, in de buurt van de Laarakkerweg, rechtdoor gereden. Hierna kwam de wagen in een droge sloot tot stilstand. Mogelijk kon de chauffeur door de gladheid als gevolg van regenval niet op tijd remmen. Het slachtoffer kon zelf uit de auto komen, hij is door omstanders opgevangen. Daarna hebben politie en ambulancemedewerkers de hulp overgenomen. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de wagen uit de sloot te takelen.